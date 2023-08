Che cos’è il franchising | franchisor e franchisee

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilè un diffuso modello di business in cui una società concede ad altre attività il diritto di utilizzare il suo marchio, il suo know-how e il suo sistema operativo in cambio di un pagamento e del rispetto di specifiche direttive. Entrare nel mondo dell’affiliazione commerciale può essere complesso e, proprio per questo motivo,Strategy offre consulenza e supporto specializzati a tutti coloro che desiderano approcciarsi alin maniera sicura ed informata. Come funziona ilIlè un accordo mediante il quale un’azienda, in cambio di un pagamento periodico chiamato canone, consente a una persona o a una società di utilizzare il proprio marchio e la propria insegna per commercializzare prodotti o servizi. Tale accordo rappresenta una forma di ...