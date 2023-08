Cerreto FdI | Sangiuliano ha avuto ragione | boom di visitatori in Campania

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Caserta. “L’Italia riparte in tutti i settori e la scelta annunciata vincente del Ministronel tenere i musei aperti durante il ponte di Ferragosto è stata ampiamente confermata dai dati.diin tutt’Italia ed in particolare sono stati 19 mila a visitare Palazzo Reale di Caserta ed in migliaia ad ammirare le bellezze campane. Una risposta che ci conforta e conferma che la strada intrapresa è apprezzata dai cittadini, dai turisti e da tutti coloro che hanno potuto vivere e conoscere meglio il nostro patrimonio artistico culturale ed agroalimentare. L’Italia è stata la meta turistica più gettonata anche per la qualità del buon cibo. Ed è proprio sulla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari che il Ministro Lollobrigida sta quotidianamente lavorando difendendo e proteggendo quella che è la nostra ...