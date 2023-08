“C’era un patto” La rivelazione di Segre sulle ‘corna di Torino’

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E alla fine parò Massimo, il lui della coppia scoppiata in quel di Torino, dove il party della vendetta è diventato ormai argomento di discussione dell’estate italiana. Dopo le intervista di lei, ovvero Cristina Seymandi, dove lo accusava di una “violenza sessista”, il banchiere torinese cede alle insistenze della Stampa di “dire qualcosa in più oltre quanto ascoltato nel famoso video”. “Non vi è violenza ad affermare la verità pubblicamente – dice– Raccontare che la Signora Seymandi prima ancora di sposarmi, intesseva altre relazioni sentimentali non è violenza: è un fatto che – se la relazione fosse stata quella di una coppia aperta – non sarebbe stato preclusivo al nostro matrimonio”.parte dalle parole di Seymandi che ha definito “mio diritto inalienabile di persona e di donna” quella di essere “libera”. Il ...