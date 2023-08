(Di mercoledì 16 agosto 2023) Le sbarre roventi, il cemento armato che amplifica il calore, i pavimenti che di notte diventano l'unica fonte di refrigerio per chi vive in una piccola cella, magari insieme ad altri tre o quattro ...

Celle incandescenti, i dannati del carcere ad agosto

