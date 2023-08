Catanzaro | per Keramitsis la Roma dice no

...a risorseopere inserite nel Pnrr e la cui costruzione rischia di fermarsi nel 2023... il raddoppio della Falconara - Orte, ma anche la velocizzazione della linea Lamezia Terme -e ...... ma anche la velocizzazione della linea Lamezia Terme -e della Sibari - Porto Salvo in ... seguita da Agostino Santillo , vicecapogruppo M5s alla Camera,il quale il ministro copre 'con ...... in cui si parla di opere inserite nel PNRR che rischiano di fermarsi nel 2023mancanza di una ... il raddoppio della Falconara - Orte , la velocizzazione della linea Lamezia Terme -e ...

2 pizze a 235 alla pizzeria Catanzaro: insulti folli per lo scontrino Scatti di Gusto

CATANZARO Un giovane di etnia rom, di 26 anni, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nei giorni scorsi nella periferia sud di Catanzaro. Il fatto sarebbe avvenuto prima di Ferragosto ma sarebbe ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...