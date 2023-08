Castellana Grotte | a settembre il premio ' Vito Luisi' per band emergenti Decima edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: L'11 e 12 settembre 2023 torna ail contest, giunto alla decima Edizione, "Premio Vito Luisi" per band emergenti, che si pone come obiettivo quello di valorizzare giovani talenti, a sostegno della creatività e delle ...... il 2023 fa registrare una quantità straordinaria di prenotazioni anche per le escursioni verso Alberobello; ledi, Ostuni e LECCE. A livello nazionale sono 12 le navi di MSC ...Oltre a visitare le città di approdo, numerosi saranno, evidenzia ancora la compagnia, i viaggiatori in escursione: tra le mete più 'gettonate', per il Barese, Alberobello e ledi. .

Grotte di Castellana Volley - Conferme per lo staff medico e l ... ViviCastellanaGrotte

Domenica 27 agosto, alle ore 9:00, la Diana e l’apertura della chiesa al culto, alle ore 10:30 Santa Messa, alle 18:30 Santo Rosario. Alle 19:00, Santa Messa solenne presieduta da don Vito Cassone, ...Da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023, a Castellana-Grotte, sarà festa in onore del Santo di Mira. La bellissima chiesetta di San Nicola di Genna, infatti, sulle alture della Città delle Grotte, sar ...