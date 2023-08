Casolare in fiamme a ridosso dei binari | caos treni tra Maccarese e Ladispoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Fiumicino – Giornata disulla FL5, dove la circolazione ferroviaria è stata sospesa, dalle ore 10:20, trasulla linea Roma-Pisa su richiesta dei vigili del fuoco che, dalle prime ore del mattino sono intervenuti per mettere in sicurezza unreso pericolante da un incendio. Solo nel tardo pomeriggio la circolazione deiè stata ripristinata. I pompieri, al lavoro da stamattina, hanno rinvenuto all’interno del– che è stato demolito dai vigili del fuoco – tracce di ricovero, probabilmente di qualche clochard. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

