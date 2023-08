Caso Gnonto al Leeds | «Non lo venderemo | ma ora non può allenarsi in gruppo»

(Di mercoledì 16 agosto 2023)in casa: il tecnico Daniel Farke prova a fare chiarezza così sulla posizione dell’attaccante Daniel Farke, tecnico del, ha così parlato in conferenza stampa del. LE PAROLE – «Willy non ha la clausola rescissoria e abbiamo già chiarito che non lo, ne abbiamo parlato a lungo con lui. Fino a quando tutto non sarà risolto dal punto di vista legale, non si allenerà con ilperché non può concentrarsi sull’allenamento».

15.00 - Messias in dirittura dal Milan al Genoa, prestito con obbligo di riscatto indi ... 13.01 - Wilfriedpuò restare in Premier League . L'attaccante italiano (classe 2003 ex Inter e ...... sono arrivate le note positive, come, qualche scommessa lanciata, come Retegui, più alcuni ... a un certo punto, vengano meno " e di certo, in questo, c'è un discorso che tocca da vicino ......21 a Gandino allo spazio Lostmymind di via Ciro Menotti 14 (indi pioggia nello spazio interno) Massimo Bonechi e Alessio Betti leggeranno brani da I mondiali della vergogna di Pablo(da ...

A Leeds è scoppiato il caso Gnonto: non vuole allenarsi con i ... Fanpage.it

Gnonto è stato messo in tribuna nell’ultima partita e da diversi giorni non si allena più con il resto della squadra: vorrebbe trasferirsi in ...Gentile: «Caso Bonucci La Juve ha gestito male la cosa, fa la parte della cattiva». Il commento del giornalista Il giornalista Riccardo Gentile ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto sul caso Bon ...