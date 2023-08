Caso Bonucci | interviene l’AIC | “Situazione paradossale | Juventus deve reintegrarlo in rosa”

Fino agli Europei, la coppia- Chiellini ha dato garanzie, regalandoci un sogno dopo tanti ... saremo grati a entrambi per quanto fatto, e nessun rigore sbagliato (neldel secondo) ...... come l'attaccamento irragionevole a, che ha avuto una notevole carriera, ma oramai è un ex ... Mancini si dimette per un bel contratto, un contratto da sceicchi è ildi dirlo. Beato lui! Ma ...Commenta per primo In casa Juventus tiene banco illegato al futuro di Leonardo. I bianconeri non vogliono reintegrarlo in rosa e il difensore sta riflettendo su ogni possibilità di trasferimento. Tra i vari club alla finestra c'è anche ...

Caso Bonucci, l'Assocalciatori attacca la Juventus: "Calpestata la sua dignità, reintegro immediato" Fantacalcio ®

Il presidente dell'AIC Umberto Calcagno si è apertamente schierato nel caso dell'estate: "La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte il ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...