Caro voli | le compagnie aeree vanno allo scontro Cosa chiedono all' Europa

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Era nell'aria. Oggi è giunta l'ufficialità. I colossi del turismo, abituati a guadagnare miliardi di euro, non hanno alcuna intenzione di sottostare a regole di buon senso e rispetto dei cittadini. Di adeguarsi a una classe dirigente che vuol riportare la politica in una posizione (giustamente) dominante rispetto alla finanza internazionale. Lehanno chiesto alla Commissione europea di intervenire in merito al decreto contro il, varato dal governo italiano per limitare le tariffesu alcune rotte, come quelle per la Sicilia e la Sardegna. L'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E) ha inviato una lettera invitando Bruxelles "a chiarire con l'Italia se questo intervento abbia un impatto sul mercato del trasporto aereo, libero e deregolamentato in ...

Era nell'aria. Oggi è giunta l'ufficialità. I colossi del turismo, abituati a guadagnare miliardi di euro, non hanno alcuna ...