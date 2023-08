Caro voli | la lettera alla Ue delle compagnie | con il dl italiano rischio effetto valanga

Le compagnie aeree hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire in merito al decreto contro il, varato dal governo italiano per limitare le tariffe aeree su alcune rotte, come quelle per la Sicilia e la Sardegna. L'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E) ha inviato una ...Le compagnie aeree europee riunite in Airlines for Europe hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire contro il piano del governo italiano per la limitazione delle tariffe aeree su alcune ...Airlines for Europe accusa: "Le misure hanno un impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato" Le compagnie aeree protestano contro i paletti aldecisi da Giorgia Meloni . E fanno appello alla Commissione europea, che ora sarà costretta a dare un risposta ufficiale, contro i limiti alle tariffe deiper la Sicilia e la Sardegna ...

Caro voli, le compagnie aeree chiedono aiuto all'Ue contro il decreto prezzi

