Caro-voli | contro il decreto del Governo Meloni le compagnie aeree si appellano all’Ue

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma – Lesi rivolgono alla Commissione Ueil piano delitaliano di limitare le tariffesu alcune rotte. Invitano Bruxelles “a chiarire con l’Italia se questo intervento abbia impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa”, afferma la lettera dell’associazione europea di categoria Airlines for Europe, di cui dà notizia il Financial Times. Esprimono il timore che possa “costituire un precedente e portare a un effetto domino”. Limitare le tariffe “violerebbe” i diritti delle“di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono”. (fonte Ansa)