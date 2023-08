(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'incremento dei prezzi deidi testo ha suonato l'allarme trae associazioni genitoriali. Secondo dati forniti dalla Rete degliMedi al Fattoquotidiano.it, la spesa media per i testi della secondaria di secondo grado è balzata da 318 euro nel 2022 a 340 euro nel 2023. L'articolo .

... in questi anni: con i suoi, le sue storie, i suoi racconti. Adesso anche con il suo modo di affrontare la malattia. Abbiamo tutti voglia di farci meravigliare da te e con te,Ale. Forza ...Da ottobre potrebbero non esserci più gli aiuti contro il- energia. A rischio aumento in autunno anche i prezzi di assicurazioni,, materiale scolastico e mutui. L'ipotesi del paniere trimestrale anti - inflazione A luglio l'inflazione ha ..."È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostroamico e cliente Darren Kent è morto ... 7da leggere subito di Silvia Bombino

Caro libri, gli studenti: “Mai come quest’anno servirebbe un’azione forte” Orizzonte Scuola

"Le misure introdotte dal ministero delle Imprese e del Made in Italy" contro il caro-voli "sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori dinanzi a fenomeni sp ...A L'Aquila torna il mercatino del libro usato, iniziativa dell'Unione degli Studenti contro il caro libri e il libero accesso alla formazione ...