Caro carburante | Bonelli Avs | ' Il governo aveva promesso montagne d' oro'

Angelo Bonelli, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota ufficiale ha parlato dell'importante rialzo dei prezzi del, nell'apparente indifferenza del governo Meloni, che aveva trascorso tutta la campagna elettorale a promettere tagli alle accise. "Durante la campagna elettorale, la presidente Meloni e la ...E con l'aumento indiscriminato dei prezzi delsono aumentati in modo assolutamente irragionevole anche pane, pasta, frutta e verdura. Fare la spesa è diventato un problema serissimo per ...Ilcarburanti sta condizionando e non poco le vacanze degli italiani. La corsa ai rincari sembra ... giorno per altro in cui è entrato in vigore l'obbligo, per i distributori di, di ...

Caro carburanti, prezzo shock della benzina: 2,7 euro al litro sulla A8 TGCOM

Continua a salire il prezzo della benzina. E tra esodo e controesodo estivo, lo Stato ci guadagna, eccome. - continua sotto - ...La benzina più cara d’Italia è all’area di servizio Villoresi, alle porte di Milano, sull’autostrada che dal capoluogo lombardo conduce verso Varese e il Verbano (A8-A26) oppure Como e la Svizzera (A9 ...