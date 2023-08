Caro benzina | allo Stato arrivano 2 | 2 miliardi di euro da esodo e controesodo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il prezzo dellacontinua a salire. Così, trae controestivo, lotra le accise e l’Iva incasserebbe 2,27. Ipotizzando 15 milioni di autovetture-gasolio in circolazione sulle autostrade e una media di 3 pieni solo per gli spostamenti e successivo ritorno, si stima che loincassi 2.275.875.000grazie alla tassazione sui carburanti (media tra tasse...

Il prezzo dellacontinua a salire. Così, tra esodo e controesodo estivo, lo Stato tra le accise e l'Iva incasserebbe 2,27 miliardi . Ipotizzando 15 milioni di autovetture- gasolio in circolazione sulle autostrade e una media di 3 pieni solo per gli spostamenti e successivo ritorno, si stima che lo Stato incassi 2.275.875.000 euro grazie alla tassazione sui ...Il prezzo dellacontinua a salire. Così, tra esodo e controesodo estivo, lo Stato tra le accise e l'Iva incasserebbe 2,27 miliardi.Ilcarburanti sta condizionando e non poco le vacanze degli italiani. La corsa ai rincari sembra ... il Molise è tra le regioni in cui i rincari sono stati più marcati, con laverde al self ...

La stima è di Assoutenti che chiede al governo un intervento immediato. Molti i dubbi sulla validità dei nuovi cartelloni con i prezzi medi ...Il picco della Super a 2,7 euro al litro. Federalberghi Roma: meno italiani e più stranieri per l’effetto dei rincari. Vamonos Vacanze: presenze in calo del 15%. Con il prezzo della benzina che contin ...