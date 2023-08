Carlos Augusto esalta tifosi Inter | «Mi piace più fare gol che assist!»

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è un giocatore dell’ufficialmente da ieri. L’esterno brasiliano, giunto dal Monza, racconta ai canali social del club nerazzurro il momento in cui ha capito che avrebbe fatto il calciatore. Poi svela cosa preferisce tra assist e gol PREFERENZE –si presenta ai suoi nuovidell’svelando un po’ di curiosità sulla sua carriera e le sue passioni: «Quando ho capito che sarei diventato un calciatore? Quando mio padre è arrivato da me e mi ha detto ‘se non firmi un contratto personale vieni a lavorare con me’. Altri sport? Seguo NBA e NFL, in quest’ultima Minnesota Vikings e Lakers nell’NBA. Se preferisco gli assist o i gol? È difficile dirlo ma è meglio segnare un gol».-News - Ultime notizie e ...

"Orgoglioso di entrare a far parte di questo grandissimo club. Grazie Inter, non vedo l'ora di ripagare la fiducia in campo". Cosìsi presenta al mondo dell'Inter, dopo l'ufficialità dell'acquisto dal Monza. L'esterno brasiliano sostituirà nella rosa Robin Gosens, che ieri è stato ufficialmente ceduto ai tedeschi ...

INTER, CARLOS AUGUSTO AVRÀ LA NUMERO 30

Carlos Augusto è nato a Campinas il 7 gennaio 1999. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Corinthians, ha debuttato in prima squadra nel 2018 a 19 anni. Gioca tre stagioni con i bianconeri per ...L'annuncio dal sapore di retroscena che ammette la volontà di Carlos Augusto di giocare per una grande squadra come l'Inter, questo è il suo momento ...