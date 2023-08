Carlos Augusto dentro | Gosens via | l’impatto a bilancio dell’Inter!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Inter ha chiuso nel giro di poche una doppia operazione:dal Monza e fuori Robinin direzione Union Berlino. Ecco quanto valeIMPATTO ? L’Inter ha chiuso perdel Monza per una cifra da 4,5 milioni di euro subito con obbligo di riscatto fissato a 7,5. Quindici invece i milioni incassati dall’Union Berlino per il trasferimento diin Germania. Calcio e Finanza illustradella doppia operazione. Partendo da, il tedesco – preso per 26,7 milioni di euro – pesava a2022/23 circa 18.1 milioni. Dunque l’Inter vendendolo a 15 ha fatto registrare una minusvalenza di 3,1 ...

1 Oggi è un nuovo giocatore dell'Inter, ma prima cheandasse al Monza, quando era ancora al Corinthians, la Roma aveva fatto un tentativo per prenderlo ma non aveva più slot da extracomunitari a disposizione.E che, visto chepuò giocare anche come braccetto di sinistra, la difesa può restare così com'è. Sarebbe l'ennesima presa in giro della proprietà nei confronti dei tifosi, che non ...... ore decisive per l'eventuale approdo del centrocampista serbo alla corte di InzaghiL'Inter chiude anche il colpo Arnautovic dopo l'ufficialità a sinistra di, con quest'ultimo che ha ...

Siparietto online: l'Inter annuncia Carlos Augusto, il Monza replica Fcinternews.it

'Sono ansioso di giocare a San Siro, voglio dimostrare in campo chi sono', dice l'ex Monza MILANO (ITALPRESS) - Carlos Augusto è ufficialmente ...Oggi è un nuovo giocatore dell’Inter, ma prima che Carlos Augusto andasse al Monza, quando era ancora al Corinthians, la Roma aveva fatto un tentativo per prenderlo ma non aveva più slot da extracomun ...