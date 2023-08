Carceri «light» in ex caserme | coro di no «Meglio potenziare le misure alternative»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) IL DIBATTITO. Il mondo che ruota attorno a via Gleno boccia l’idea del ministro. Non ci sono edifici e manca personale. Sovraffollamento al 165%, ma sono 296 i detenuti con fine pena entro i 4 anni che potrebbero scontare all’esterno.

Senza contare che, come denunciano i sindacati, allesono stati tolti 35 milioni di euro nei prossimi tre anni, nonostante Nordio avesse garantito, il 6 dicembre 2022 tra Camera e Senato, che ...... ore 18.00: Talk 'La salute psicologica all'interno delle'; ore 18.30 Live music/dj set ore ... alle ore 21.30 il concerto di Alfio Antico per 'CaveSound'. SAN VITO LO CAPO - Domenica 6 ...Senza contare che, come denunciano i sindacati, allesono stati tolti 35 milioni di euro nei prossimi tre anni, nonostante Nordio avesse garantito, il 6 dicembre 2022 tra Camera e Senato, che ...

Carceri «light» in ex caserme, coro di no. «Meglio potenziare le ... L'Eco di Bergamo

IL DIBATTITO. Il mondo che ruota attorno a via Gleno boccia l’idea del ministro. Non ci sono edifici e manca personale. Sovraffollamento al 165%, ma sono 296 i detenuti con fine pena entro i 4 anni ...ROMA - Ma le caserme dismesse, come promette Carlo Nordio, potrebbero essere davvero la panacea per risolvere i problemi delle carceri italiane sovraffollate al punto da poter essere anche la causa di ...