Capaccio Scalo | sospresi a smontare un’auto | arrestati per tentato furto

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, G. I. e G. V., per tentato furto aggravato. I predetti sono stati sorpresi a smontare alcune parti elettriche di una vettura parcheggiata.

