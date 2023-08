Cani bagnino salvano due bimbi di 8 e 9 anni che rischiano di affogare

(Di mercoledì 16 agosto 2023)eroi. Due cuginetti di 8 e 9sono stati soccorsi daidella Scuola ItalianaSalvataggio a Soverato, in provincia di Catanzaro. Cloe, labrador di 9, Ray, golden retriever di 2, insieme a Lola, labrador di 2e mezzo, Birba, labrador di 4e Zoe, labrador di 6, sono stati i protagonisti di un salvataggio nel giorno di ferragosto sulla spiaggia libera dell’Ippocampo, dove le Unità Cinofile della SICS operano da settee dove sono diventate un punto di riferimento dei bagnanti dell’affollatissima spiaggia calabrese. Intorno alle 15.30, i due bambini giocavano a palla sulla riva. A un tratto, il vento ha spinto il pallone in acqua e uno dei due ...

