Can Yaman e Demet Ozdemir | I Due Attori Riuniti Per Una Nuova Fiction Mediaset!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Can: i due amatissimiturchi potrebbero tornare presto sul piccolo schermo, ma in unaitaliana prodotta da Mediaset. Ecco cosa sappiamo finora… Canhanno rappresentato una delle coppie diturchi più amate in Italia. I due hanno recitato insieme in DayDreamer e tantissimi fan hanno apprezzato la loro chimica, augurandosi anche che i due potessero avere una relazione nella vita. Ora, si starebbe pensando di riunire i duecon unache, su Mediaset, potrebbe vederli protagonisti. Can: in fase di scrittura unacon loro ...

, come molti dei Vip nostrani, ha scelto la Sardegna per scatenarsi di notte e rilassarsi sulle bianche coste di giorno. L'isola paradisiaca offre tutto ciò che un attore può chiedere e lui ...Costa Smeralda . Il famoso attore turco, protagonista della serie "Viola come il mare" ed ex fidanzato della conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, si è concesso qualche giorno di ...... lo scorso 18 gennaio la cantante ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi è diventata mamma di Noa Alexander , frutto della storia d'amore con il conduttore Stefano Corti : Leggi anchee Demet ...

L'attore Can Yaman è il re delle serate in discoteca in Sardegna Cagliaripad.it

Can Yaman si presenta con capelli selvaggia, un look bohémien che ricorda in modo impressionante quello di Can Divit in Daydreamer, ed è il re della discoteca in Sardegna.Costa Smeralda. Il famoso attore turco, protagonista della serie "Viola come il mare" ed ex fidanzato della conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, si è concesso qualche giorno di vacanza ...