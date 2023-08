Calendario Europei volley femminile 2023 oggi | orari partite 16 agosto | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La vittoria dell’Italia contro la Romania nella serata di ieri, nella splendida cornice dell’Arena di Verona, ha dato il via ai Campionatidi. La manifestazione continentale continua nel suocon tre, una delle quali verrà disputata in Estonia, uno degli altri tre paesi ospitanti insieme a Germania e Belgio. La partita di Tallinn sarà quella che vedrà scontrarsi proprio le padrone di casa contro la nazionale francese, in un match già importante per le speranze di qualificazione nel gruppo D. Il palcoscenico degli altri due incontri sarà invece l’Arena di Monza: prima in campo Svizzera- Bosnia ed Herzegovina, poi Bulgaria-Croazia, due match validi per il gruppo B, quello che contiene anche l’Italia. Di seguito il ...