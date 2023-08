Calendario Europei femminili volley 2023 | programma | orari e diretta tv

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilcompleto deglidi, inda martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Sylla e compagne potranno anche contare, almeno nella prima fase, sul tifo del pubblico di casa. La Pool B si giocherà infatti in Italia tra Verona, Monza e Torino, mentre la Pool A si giocherà a Ghent (Belgio), la Pool C a Dusseldorf (Germania) e la Pool D a Tallinn (Estonia). STREAMING E TV – L’evento sarà trasmesso interamente sulla piattaforma della Cev Euro.tv (possibili restrizioni territoriali), mentre le partite dell’Italia e della fase finale godranno della copertura ...

LE AZZURRE CONVOCATE ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV REGOLAMENTO: LA FORMULA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PALINSESTO RAI IL TABELLONE COMPLETO VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI ...

