Caldo Italia | anticiclone alla riscossa con picchi di 40°C | ecco da quando | previsioni meteo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – L'sembra non aver voglia di abbandonare facilmente l'. Secondo ledi oggi, nei prossimi giorni si rinforzerà ulteriormente mettendo il nostro Paese in un autentico forno africano condifino a 40 gradi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, è più che sicuro che l’ondata diche è iniziata con l’Nerone (la terza dell’estate) diventerà più intensa entro il weekend. Fino a giovedì 17 il tempo non subirà grosse variazioni; il sole sarà prevalente su gran parte d’e soltanto sui settori alpini e più occasionalmente sugli Appennini si potranno sviluppare dei temporali, specie su Trentino Alto Adige e sul Cadore. La nuova svolta ...

Nuova ondata di calore in arrivo sull', con picchi di temperature a partire da venerdì. E con l'aumentare dell'afa tornano anche le ...onda di calore che non farà altro che aumentare il. L' ......sembra non aver voglia di abbandonare facilmente l'. Nei prossimi giorni anzi si rinforzerà ulteriormente mettendo il nostro Paese in un autentico forno africano. Questa ondata di(la ......di abbandonare facilmente l'. Secondo le previsioni meteo di oggi, nei prossimi giorni si rinforzerà ulteriormente mettendo il nostro Paese in un autentico forno africano con picchi di...

Ferragosto, Italia nella morsa del caldo: a Roma 37 gradi, in Sardegna fino a 40. Nerone infiamma la Penisola ilmessaggero.it

Clima, un evento straordinario ha interessato il Marocco dove la temperatura ha addirittura raggiunto i 50° superando il record di sempre ...Temperature massime fino a 40°C e intensa fase di caldo che durerà parecchi giorni: ecco cosa accadrà con il nuovo rinforzo dell'anticiclone Nerone e quando sarà possibile una svolta ...