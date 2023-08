Caldo africano | da venerdì si ricomincia | picchi di 40 gradi fino a fine mese

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilrimarrà in Italia ancora per diversi giorni, l'anticiclone che ha riportato l'afa nel nostro Paese non accenna a volersi spostare altrove. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni ...

E' di nuovoin Italia, con le temperature che oggi e domani tornano ad aumentare e nei prossimi giorni è attesa un'ondata di calore. Venerdì sarà bollino rosso in 5 città: Bologna, Bolzano, Brescia,...Ilrimarrà in Italia ancora per diversi giorni, l'anticiclone che ha riportato l'afa nel nostro Paese non accenna a volersi spostare altrove. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni il ...Il ministro aveva infatti espresso il proprio timore riguardo all'ondata diche da fine luglio ha attanagliato l'Europa meridionale. " Ucciderà il turismo " aveva affermato Lauterbach ...

Meteo, terza ondata di caldo africano: temperature di nuovo a 40 gradi. Quanto durerà e le città bollino rosso leggo.it

Nelle prossime 48 ore saranno 7 le città da bollino arancione: Bologna, Frosinone, Latina, Rieti, Perugia, Roma e Verona.Ma sono già oggi, mercoledì 16 agosto, tre le città da bollino rosso: Firenze, Brescia e Bolzano; in arancione Bologna, Perugia e Verona. Mentre è allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Lombardia, ...