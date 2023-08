Calciomercato Serie A | ufficialità e arrivi per le romane Inter | salta tutto

leggi anche, da Benzema a Bellingham: i trasferimenti dell'estate FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, ecco i volti nuovi e chi ha lasciato laA ...Commenta per primo Contatti in corso tra la Lazio e Hugo Lloris . Il portiere classe '86 è in uscita dal Tottenham ed è un'idea dei biancocelesti come vice Provedel.... il Psg incasserà 90 milioni di euro per il cartellino dell'ex Santos, mentre il giocatore ha firmato un biennale tra gli 80 e 100 milioni di euro a stagione, ma con una lunghissimadi bonus ...

Calciomercato Juventus: Bonucci, Serie A o Berlino. Dubbio Kaio Jorge Tuttosport

Il possibile fallimento della trattativa Samardzic-Inter, rimette sul mercato il giovane nerazzurro Giovanni Fabbian Bologna vigile.Come il guru del mercato Fabrizio Romano è diventato il giornalista calcistico più influente al mondo su Twitter (e non solo).