Calciomercato | Salernitana scatenata | arrivano quattro colpi in entrata

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lasi appresta a chiuderenuovi acquisti. Nel pomeriggio infatti è sbarcato a Salerno il centrocampista classe 2003 Mateusz Legowski, polacco che ha già esordito in nazionale maggiore, e che è stato prelevato a titolo definitivo dal Pogon Szczecin. Dopo aver effettuato le visite mediche, il giocatore sarà agli ordini di mister Paulo Sousa già da domani. Si attende solo l’ufficialità anche per il trequartista argentino Agustin Martegani, già avvistato nei pressi dell’Arechi nei giorni scorsi. Il classe 2000 proviene dal San Lorenzo, e si unirà allacon la formula del prestito. A rafforzare l’attacco invecealtri due profili individuati dal ds Morgan De Sanctis, Chukwubuikem Ikwuemesi e Trivante Stewart. Il primo è un classe 2001 nigeriano in forza al NK Celje, squadra della ...

Calcio 2023 - 2024 Serie D Squadra Lupa Frascati La Romana FC comunica di aver definito ufficialmente il passaggio in prestito di Lorenzo Rufo alla U. S.1919. Il giocatore classe 2005 nella nuova stagione vestirà la maglia del club campano, dopo l'esperienza con i nostri colori in cui si è messo in mostra nel massimo campionato ...Cristiano Giuntoli © LaPresse -.itLa casella delle entrate è di fatto ferma al ... Si lavora sempre per Pellegrini e Rovella alla Lazio, in più vanno verso il prestito alla...Manca sempre di meno all'inizio del campionato e finalmente ildella Roma si è sbloccato. Oggi sono arrivate le ufficialità di Renato Sanches e ...sarà in panchina contro la...

Iervolino e De Sanctis scatenati: asse con la Juve e non solo, la Salernitana piazza 7 colpi | CM.IT CalcioMercato.it

Il Crotone prosegue lo sfoltimento della rosa: in uscita Branduani, Nicoletti, Petriccione, Kargbo e Bernardotto ...Calciomercato Salernitana: per l'attacco dei campani il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha deciso di puntare sul nigeriano Ikwuemesi ...