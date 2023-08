Calciomercato Salernitana | finalmente il doppio colpo a centrocampo?

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Più guizzi dal terreno fertile delle trattative in entrata. La richiesta, per niente velata, è giunta direttamente dal tecnico Paulo Sousa che si aspetta, in tempi brevi ormai, dei colpi daldella sua. Il mister portoghese vorrebbe abbracciare due centrocampisti e nelle ultime la società campana sembra essersi avvicinata significativamente a due profili: Stefano Sensi e Fabio Miretti. Il primo, di proprietà dell‘Inter, arriverebbe in prestito ma potrebbe essere legato all’operazione che potrebbe portare Boulaye Dia in nerazzurro, mentre per il secondo c’è da battere la concorrenza di molti club: sarà la Juventus a scegliere la destinazione migliore. Intanto, i campani hanno messo a segno due acquisti: è arrivato in Serie A Trivante Stewart, attaccante giamaicano del NK Celje....

Juventus, riflettori su Berardi: Kostic (e Chiesa) a rischioLa Juve per abbassare la ... Il baby argentino negli ultimi tempi è stato sondato anche dalla, mentre per l'inglese ...: De Sanctis prepara 7 colpiIn via di definizione anche la trattativa per Leo Hjelde, altro 2003: norvegese, nel giro dell'Under 21, sarà l'alternativa di Bradaric sulla ...Commenta per primo TuttoSalernitana riporta dell'interesse dellaper David Okereke , attaccante in uscita dalla Cremonese dopo l'esclusione di ieri nella partita di Coppa Italia. Oltre a loro ci sono anche Cagliari, Verona e Besiktas che monitorano la ...

La Salernitana si sarebbe sensibilmente avvicinata a Facundo Gonzalez e Matias Soulè, giocatori della Juventus: come riportato da "Calciomercato.it", il difensore centrale ...La Juventus nuovamente in pressing su Berardi: le mosse di Giuntoli e Allegri per arrivare al capitano del Sassuolo ...