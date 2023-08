Calciomercato Napoli | Zielinski dice no all’Al Ahli | ultime news

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il centrocampista polacco ha preso la decisione definitiva e discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 Piotrcontinuerà a vestire la maglia del. Il centrocampista polacco ha preso la decisione definitiva e ha detto ‘no’ alla proposta dell’Al-. Secondo Sky Sport sono prevalsi motivi familiari, con la moglie che ha spinto molto per una sua permanenza. Ora, dunque, si continuerà a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Punti chiave 13:58 Atalanta, visite mediche per De Ketelaere 13:42 Zielinski resta a, no all'Arabia 13:35 Lazio, Lloris sempre più vicino 12:23 La Roma ufficializza Sanches 11:13 Inter, salta ...1 L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti , parla di Romelu Lukaku e commenta la situazione di empasse fra la FIGC e ilper quanto riguarda Luciano Spalletti , scelto da Gravina per sostituire Mancini sulla panchina dlela Nazionale ma bloccato da una clausola rescissoria che lo lega ancora al club campione d'...Piotr Zielinski continuerà a vestire la maglia del. Il centrocampista polacco ha preso la decisione definitiva e ha detto 'no' alla proposta dell'Al - Ahli. Secondo Sky Sport sono prevalsi motivi familiari, con la moglie che ha spinto molto per ...

I campioni d'Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24. Il gruppo dopo una prima fase di ...Tutto ruota attorno alla clausola che il tecnico ha con il Napoli, voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis per evitare che l’allenatore che l’ha riportato lo scudetto in città dopo 33 anni potesse ...