Calciomercato Milan – La richiesta del Platense per Pellegrino | News

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilvorrebbe Marcoper rinforzare la difesa e ilavrebbe fissato il prezzo per far partire l'argentino

, i rumors sui biancocelesti . Mercato Lazio: i colpi già piazzati . Quattro i volti ...svincolato dall'Eintracht e dopo esser stato per alcuni giorni un acquisto "in pectore" del. ...Commenta per primo Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del, lancia delle bordate allo stadio di San Siro: 'San Siro C'erano pochi sponsor esteri, due terzi degli sponsor erano italiani e avevamo uno stadio che nonostante fosse bello e storico era in ...... De Ketelaere è arrivato alla scorsa stagione dal Bruges per una cifra superiore ai 30 ... FOTOGALLERY Foto Sito Inter %s Foto rimanentiParedes e Sanches alla Roma: tutte le ...

Armando Broja potrebbe essere l’ennesimo colpo della pazza estate del Milan. L’albanese piace da tempo ai rossoneri che anche la scorsa estate provarono a prenderlo. Reduce da un grave infortunio, l’a ...Il Milan ha quasi completato la rosa, ma il tecnico Stefano Pioli cerca un vice Giroud: non solo Ekitike nel mirino dei rossoneri ...