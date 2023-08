Calciomercato Milan – Difensore | ecco l’alternativa a Calafiori?

Le ultime diin Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter,e di tutte le altre: le trattative di mercoledì 16 agostoL'Inter non si ferma e accoglie anche Marko Arnautovic per completare ...13 Ilaspetta delle novità dagli agenti di Origi. L'attaccante belga non rientra nei piani di Pioli ma al momento non ha offerte concrete da valutare.Su Broja, ricordiamo, c'è anche ilche vorrebbe, così come la Roma, il calciatore in prestito . Giallorossi che valutano anche Willian José , punta centrale classe 1991 di proprietà del Betis ...

Il club inglese non ha mai vinto il trofeo nella sua storia. Tegola per Guardiola, che deve fare a meno di De Bruyne ...Milan, trattativa per Marco Pellegrino del Platense: i dettagli Come riportato da Tyc Sports, il Milan è in trattativa con il Platense per l'arrivo di Marco… Leggi ...