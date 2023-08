Calciomercato Milan – Di Marzio | “Koulierakis preferito a Pellegrino”

Commenta per primo Ilè sul difensore centrale del Platense, Marco Pellegrino , che rientra in una short - list di tre/quattro profili che il club sta valutando. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la ...IL COMUNICATO DEL- ACcomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Charles De ...Goicoechea (LaPresse) -. ItTante le novità di quella Roma ma non, almeno inizialmente,...l'estremo difensore ad alternare buone partite (su tutte quella contro la Fiorentina e il) a ...

Pellegrino, Colombo e Baleba: mercato Milan, le ultime di oggi Pianeta Milan

Reso pubblico il comunicato del club. Sono settimane molto importanti in casa Milan. Giorgio Furlani continua a lavorare in ottica calciomercato per completare la rosa a disposizione di mister Stefano ..."AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni.