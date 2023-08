Calciomercato Lazio | Marcos Antonio verso il PAOK Salonicco

(Di mercoledì 16 agosto 2023), i biancocelesti stanno trattando con ilper l’uscita di: si vail prestitoresta un nome in uscita neldella. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il club biancoceleste ha iniziato una trattativa con ilper la cessione del calciatore. Si tratta sulla base di un prestito: resta da capire se secco o con diritto di riscatto. Novità sono attese nelle prossime ore. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

...il passaggio di Cancellieri all'Empoli dalla. Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato, ...... Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in onda con "l'Originale", ... Tra i nuovi titoli in programma, in arrivo, tra gli altri, i documentari sul primo Scudetto della...A oggi, non ci sono colloqui con la Fiorentina e con laalla quale era stato proposto qualche settimana fa.

La Juventus attende novità dal calciomercato: Giuntoli continua a insistere per Berardi, in una trattativa che si può sbloccare grazie a Soulé ...CALCIOMERCATO LAZIO – Il Verona è piombato su Toma Basic. La società scaligera vorrebbe convincere il giocatore ad accettare l’avventura in maglia gialloblu. I buoni rapporti tra Lotito e Setti ...