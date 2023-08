Calciomercato | Lazio Ceduto Maximiano all' Almeria

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'estremo difensore ha indossato la maglia biancoceleste solamente in tre occasioni ROMA - Luís Manuel Arantessaluta la. Il portiere portoghese classe 1999, arrivato in biancoceleste ...

Come riportato da Sky Sport e confermato da.com , laha individuato nell'esperto portiere francese il profilo ideale da affiancare a Provedel. Il transalpino , arrivato alla fine ...Maximiano ha indossato la maglia dellasolamente in tre occasioni: una in campionato e due in Coppa Italia. - Foto LivePhotoSport - . xd6/red 16 - Ago - 23 14:46 16 agosto 2023comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luís Manuel Arantes Maximiano all`Unión ...

Domenico Berardi dal Sassuolo alla Juventus ( che intanto vede Lukaku lontano-lontano ) Ballano ancora 10 milioni e non sono pochi. "La Juventus è su Berardi a condizione che però oggi il Sassuolo no ...L'estremo difensore ha indossato la maglia biancoceleste solamente in tre occasioni ROMA (ITALPRESS) - Luís Manuel Arantes Maximiano saluta la ...