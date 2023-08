Calciomercato Juventus e Bonucci | il club | “Società corretta verso calciatori”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La Juve respinge ogni accusa relativa ad un trattamento scorretto nei confronti di Leonardoe ribadisce la propria posizione con una nota. “Footballribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti itesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria”, si legge sul sito del. Nelle ultime ore l’Associazioneha chiesto il reintegro del difensore nella rosa., 36 anni, non rientra nel progetto tecnico delin vista della stagione che sta per cominciare. Il giocatore negli ultimi giorni è stato accostato ad alcune trattative nelle news di, con riflettori puntati su Union ...

... rinforzi di spessore per la mediana e per le corsie esterne ingaggiati dalla. Una doppia ..., i rumors sui biancocelesti . In piedi però ci sono altri affari. Salgono le ...Sul calciatore, ormai ai margini del progetto della, c'è anche l'Union Berlino ma c'è uno spiraglio per cercare di trasformare questa idea in qualcosa di più concreto. Definite, invece, le ...Il giocatore negli ultimi giorni è stato accostato ad alcune trattative nelle news di, con riflettori puntati su Union Berlino e Lazio. Intanto, 'è altresì pronta, nell'ipotesi ...

Diarra è il giocatore che convince maggiormente la Juventus per questa sessione di calciomercato. Come riferisce SkySport infatti per sbloccare la trattativa che porterebbe a Torino il giocatore dello ...Intervistato da Radio Bianconera, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato così del calciomercato della Juventus: "Su Bonucci la posizione della Juventus resterà ...