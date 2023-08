Calciomercato | gli affari del giorno | Roma su Broja | nuovo colpo per l’Atalanta

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Segui con noi le trattative e le ufficialità didelle squadre di Serie A e non solo di mercoledì 16 agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Siamo entrati ormai nelle ultime due settimane della sessione estiva di. Le squadre sono pronte ad ultimare le trattative per dare ai propri tecnici rinforzi molto importanti. Le trattative in diretta del 16 agosto – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

A favorire la trattativaottimi rapporti tra i due club , che già tre anni fa avevano concluso l'operazione Lobotka , arrivato proprio dal Celta Vigo. E come se non bastasse, a far da tramite c'è ...Il Milan è in cerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato di Pioli con un nuovo innesto. Eocchi dei dirigenti rossoneri sono puntati su due profili. Il primo è quello di Marco Pellegrino , difensore centrale classe 2002 di proprietà dell' Atletico Platense , massima serie argentina, ...Commenta per primo Il Torino deve far fronte a due interessamenti dalla Russia per Mergim Vojvoda . Come riportato da Sky , si registranointeressamenti di Lokomotiv e Spartak Mosca per il terzino granata.

Inter, calciomercato: gli ultimi movimenti, acquisti, cessioni, indiscrezioni OA Sport

In Grecia, allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo (a due passi da Atene), si assegna la Supercoppa Europea. Da una parte ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola, che il 10 giugno a Istanbul ...Cosa fa Demme Resta Va via Si ritaglierà uno spazio che è stato incapace di ritagliarsi nella scorsa stagione Tutte domande lecite, che attendono una risposta in questo rush finale del calciomerca ...