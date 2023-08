Calciomercato com – Dalla Turchia | il Fenerbahce rilancia per Krunic La posizione del Milan | Primapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 2023-08-16 12:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:questa mattina arrivano notizie circa un rilancio importante delper Rade, centrocampista delclasse 1993, in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2025. Il club turco sembra determinato a portare a termine una tratattiva che negli ultimi giorni ha visto l’alternarsi di sensazioni positive e di repentine chiusure. LA TRATTATIVA –l’accordo è stato già trovato, con un ingaggio triplicato: dagli attuali 1,2 milioni di euro netti ai 3-3,5 promessi dai turchi. Una cifra che ha spinto il giocatore a volere la cessione e a spingere per il trasferimento. Fra i due club, invece, fino a ieri c’era ...

Commenta per primo Da mesi il Genoa è alla ricerca di un rinforzo per la sua fascia sinistra. L'arrivo dell'ex Mainz Aaron Martìn e le ancora precarie condizioni fisiche di Marko Pajac non forniscono ...Commenta per primo Dalla Turchia questa mattina arrivano notizie circa un rilancio importante del Fenerbahce per Rade Krunic , centrocampista del Milan classe 1993, in scadenza di contratto con i ...Visite mediche per #DeKetelaere con l'#Atalanta pic.twitter./5M2I404oNV CalcioNews24.(@CalcioNews24) August 16, 2023 Ecco l'arrivo ...

Milan a caccia di un difensore: occhi su Koulierakis Calciomercato.com

Dalla Turchia questa mattina arrivano notizie circa un rilancio importante del Fenerbahce per Rade Krunic, centrocampista del Milan classe 1993, in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2025. Il c ...Da mesi il Genoa è alla ricerca di un rinforzo per la sua fascia sinistra. L'arrivo dell'ex Mainz Aaron Martìn e le ancora precarie condizioni fisiche di Marko Pajac non forniscono sufficienti ...