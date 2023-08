Calcio | Supercoppa Europea 2023 | il Manchester City supera il Siviglia ai rigori e centra il primo trionfo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilsi è aggiudicato la sua primadella propria storia. I Citizens, guidati da mister Pep Guardiola, infatti, hannoto ilcon il punteggio di 6-5 dopo i calci di rigore nella Finale disputata allo stadio Stadio Ge?rgios Karaiskak?s di Atene. Ilsi è schierato in campo con il 4-2-3-1 con Ederson tra i pali, difesa composta da Walker, Akanji, Gvardiol ed Ake, quindi Rodri e Kovacic in mediana, con Foden, Palmer e Grealish alle spalle di Haaland. Ilha risposto con il medesimo schema, il 4-2-3-1 con Bono (in procinto di passare all’Al-Hilal) in porta, Jesus Navas, Badé, Gudelj e Acuña in difesa, quindi Jordán e Rakitic in mediana, con Óliver; Ocampos e Lamela a ...

Il grandeeuropeo torna con lae la sfida tra Manchester City e Siviglia, vincitrici di Champions ed Europa LeagueDopo aver trionfato nella scorsa edizione della Champions League e dell'Europa ...I club che hanno sconfitto Inter e Roma nelle scorse finali di Champions ed Europa League, si affrontano in gara secca al Pireo: in palio laEuropea. Segui la diretta della gara sul nostro ...... sul campo neutro dello Stadio Karaiskakis di Atene, andrà in scena Manchester City - Siviglia, gara valida per laUEFA. A contendersi il trofeo saranno il Manchester City , che ha vinto ...

Supercoppa Europea, oggi Manchester City-Siviglia: dove vederla in TV e streaming e le formazioni ufficiali Fanpage.it

Il Manchester City ha battuto ai calci di rigore il Siviglia e si è portato a casa la prima Supercoppa Europea della sua storia. I campioni d'Europa in carica non sono stati brillanti come al solito e ...Ci sono voluti i rigori per decretare il vincitore tra Manchester City e Siviglia nella finale della Supercoppa Europea ad Atene, la tradizionale sfida di agosto tra chi ha vinto la Champions League..