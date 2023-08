Calcio | Serie A | gli arbitri della prima giornata

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - GlidiA, in programma nel prossimo fine settimana. Empoli-Verona (sabato 19 agosto, ore 18.30): Massimi; Frosinone-Napoli (sabato 19 agosto, ore 18.30): Marcenaro; Genoa-Fiorentina (sabato 19 agosto, ore 20.45): Ayroldi; Inter-Monza (sabato 19 agosto, ore 20.45): Colombo; Roma-Salernitana (domenica 20 agosto, ore 18.30): Feliciani; Sassuolo-Atalanta (domenica 20 agosto, ore 18.30): Marchetti; Lecce-Lazio (domenica 20 agosto, ore 20.45): Dionisi; Udinese-Juventus (domenica 20 agosto, ore 20.45): Rapuano; Torino-Cagliari (lunedì 21 agosto, ore 18.30): Cosso; Bologna-Milan (lunedì 21 agosto, ore 20.45): Pairetto.

Sarà l'arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere, sabato prossimo, il Napoli campione d'Italia nella prima partita della stagione 2023 - 24 , in casa del Frosinone.

