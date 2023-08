Calcio | Roma | preso Renato Sanches in prestito dal Psg

(Di mercoledì 16 agosto 2023), 16 ago. - (Adnkronos) - Dopo Leandro Paredes laha ufficializzato anche l'acquisto di. Il 26enne portoghese arriva indal Paris Saint Germain. "L'ASè lieta di annunciare l'acquisto didal Paris Saint-Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni", si legge sul sito ufficiale del club giallorosso. “Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nellasia la scelta ideale per me", le parole di. "Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l'impatto che ho ...

"Sono molto felice di essere arrivato in questo grande club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nellasia la scelta ideale per me - le parole di Renato Sanches - Per ...Nicolò Rovella è arrivato questa mattina all'aereoporto diFiumicino per iniziare la sua nuova avventura con la Lazio . Qui è stato accolto dal grande entusiasmo dei tifosi ...2023 - 2024 Serie A Squadra Lazio Rovella è prossimo ad arrivare nella Capitale per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Lazio. Con l'arrivo del nuovo regista ...

Zaniolo, è già finita col Galatasaray: va all'Aston Villa. E la Roma... Corriere dello Sport

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Il mercato fiacco non scoraggia i bookmaker: l’Inter è la favorita per la Serie A 2023/2024 al via il prossimo weekend. I nerazzurri, terzi nello scorso campionato e ...Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Esordio nel campionato d'Eccellenza con la maglia della Virtus Castelfranco per Silvio Berlusconi Boahene, classe 2005. Il 17enne modenese è finito sulle cronache naziona ...