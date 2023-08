Calcio | Mondiali femminili | Inghilterra supera 3-1 l' Australia e vola in finale

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sydney, 16 ago. - (Adnkronos) - L'raggiunge la Spagna inal mondiale femminile. All'Accor Stadium di Sydney le campionesse d'Europa in caricano per 3-1 le padrone di casa dell'. Per le inglesi a segno Ella Toone al 36', Lauren Hemp al 71' e Alessia Russo all'86'; momentaneo 1-1 per le 'aussie' ad opera di Samantha Kerr al 63'.

Dopo la vittoria della Spagna contro la Svezia, nell'ultima semifinale l'Inghilterra ha eliminato l'Australia. L'Inghilterra supera 3 - 1 l'Australia in una splendida seconda semifinale e conquista l'atto decisivo dei Mondiali femminili 2023 in cui sfiderà la Spagna. Le inglesi sembrano poter gestire il match nel corso del primo parziale e dopo diversi tentativi a vuoto riescono a trovare il vantaggio al 35 grazie a Ella Toone.

