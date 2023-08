Calcio | Leagues Cup | Messi con una doppietta trascina Miami in finale

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Leoancora. Il 36enne fuoriclasse argentino firma unanel successo per 4-1 su Philadelphia che manda la squadra della Florida indiCup, torneo che mette di fronte le squadre di Mls e di Liga Mx. L'ex Barcellona e Psg è il protagonista assoluto del torneo e l'attuale capocannoniere, con 9 reti segnate in 6 partite. Resta ora l'atto, da giocare sabato contro Nashville, che potrebbe portare alla 'pulce' il primo trofeo nel nuovo continente.

Tutti i gol sono stati messi a segno nellaCup, un torneo estivo internazionale che si gioca tra squadre della MLS e del ......il grande impatto di Lionel Messi con ilstatunitense in MLS. L'argentino infatti è andato ancora una volta in gol nel match che è valso al suo Inter Miami l'accesso in finale diCup. ...L'Inter Miami aveva iniziato laCup come ultima squadra della Conferenza Est di Mls e peggiore squadra della D1 statunitense ma, dall'arrivo del loro nuovo numero 10, è a sei vittorie ...

FOCUS TMW - Cos'è la Kings League e come Gerard Piqué sta cambiando il calcio spagnolo TUTTO mercato WEB

(Adnkronos) - Leo Messi trascina ancora Miami. Il 36enne fuoriclasse argentino firma una doppietta nel successo per 4-1 su Philadelphia che manda la squadra della Florida in finale di Leagues Cup, ...Il giocatore di Charlotte da bambino ha dovuto affrontare un trapianto di fegato, e venne aiutato dal campione argentino ...