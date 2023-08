Calcio | Lazio | visite mediche per Rovella

L'ultima prodezza l'ha però realizzata ieri parando ildi rigore decisivo a Guendouzi ...incompleta la terza fascia con quattro squadre ancora da stabilire che andranno ad aggiungersi a, ...Nicolò Rovella è arrivato in questi minuti all'aereoporto di Roma per la sua prima giornata in biancoceleste. Il centrocampista arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di ...Juventus, anche Bonucci nel mirino dellaMa la spesa in bianconero potrebbe non essere finita, visto che lasta valutando anche l'opzione . C'è più di uno spiraglio per trasformare questa ...

Con Rovella e Pellegrini anche Bonucci Lazio-Juve, l'asse calciomercato Tuttosport

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – “Ciao Nicolò”. Con questo post sui social e la foto con la sciarpa biancoceleste tra le mani, la Lazio annuncia l’arrivo del centrocampista Nicolò Rovella dalla Juventus.Il centrocampista arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Lazio, Rovella: "Felicissimo di essere qui" Il club biancoceleste, attraverso una storia pubblicata sul ...