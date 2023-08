Calcio | Juventus 5 - 0 nel test con l' Alessandria | a segno Pogba

In gol anche Rugani, con una doppietta, Fagioli e Vlahovic TORINO - Allenamento congiunto con l'Alessandria per la, nella mattinata di oggi. Diversi i segnali positivi emersi in questo ultimo test prima dell'inizio della stagione: i bianconeri si sono imposti 5 - 0 grazie alla doppietta di Rugani e alle ...Lazio comunica di aver raggiunto un accordo conF. C. e il calciatore Nicolò Rovella per la cessione temporanea biennale del contratto sportivo con obbligo di trasformazione in cessione ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti la scheda La guida alla nuova Serie A: laDopo la scorsa stagione caratterizzata da tanti problemi dentro e fuori dal campo, la Juve riparte per il terzo anno ...

La classifica dei tifosi: la Juve resiste alle inchieste ed è prima, boom del Napoli La Gazzetta dello Sport

Calciomercato, le ultime notizie in diretta. Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della ...La Juventus è in cerca di rinforzi per il calciomercato e Giuntoli è vicino a portare in bianconero un ex campione d'Europa ...