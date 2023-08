Calcio in Arabia Saudita | Ecco cosa hanno offerto a Neymar per andare a giocare nella Saudi Pro League

... almeno nel breve termine, ma che ha grandi ambizioni così come ilsaudita. Mancini, allenatore più pagato al mondo .Saudita, la vittoria sull'Argentina è un punto di partenza . ...La ricostruzione Da inizio agosto Fábio Henrique Tavares, noto come Fabinho, si è trasferito inSaudita ed è il nuovo centrocampista dell'Al - Ittihad con un ingaggio da 15 milioni di dollari ...Di Messi si fa già fatica a ricordare che sia stato a Parigi per due anni (lui è e sarà per sempre Argentina e Barcellona) e Neymar è stato calorosamente spinto verso l'Saudita , dove sperano che venga raggiunto al più presto da Verratti . Tra i giocatori fuori rosa (in Francia dicono "nel loft") e quelli dichiaratamente sul mercato, incluso Neymar ( Paredes e ...

L’Arabia Saudita non vuole commettere gli stessi errori della Cina nel calcio Linkiesta.it

Soldi ovviamente, ma anche strappi alle leggi del paese e benefit inimmaginabili nel resto del mondo. È chiaro perché tutti vogliono trasferirsi in Arabia SauditaNeymar ha firmato per l'Al-Hilal dell'Arabia Saudita.. Nel video il momento in cui ha siglato il contratto insieme al presidente Fahad bin ...