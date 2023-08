Calcio | il 17 enne Silvio Berlusconi esordisce in Eccellenza Nel Virtus Castelfranco insieme a Raspadori jr

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Esordio nel campionato d’con la maglia dellaperBoahene, classe 2005. Il 17modenese è finito sulle cronache nazionali per quel nome così particolare che suo padre gli ha assegnato perché è “il nome di un grande capo politico di cui mi piaceva tutto e a cui devo il io permesso di soggiorno”, ha dichiarato il papà alla ‘Gazzetta di Modena’. Per lui l’esordio è arrivato domenica scorsa contro il Corticella. Ingresso in campo nei 15 minuti finali, prendendo il posto di Enrico, fratello del più noto Giacomo, attaccante del Napoli. Il 17frequenta un istituto superiore di Modena e tifa per il Milan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.