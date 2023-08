Calcio femminile | Mondiali 2023 | Australia-Inghilterra 1-3 Le inglesi per la prima volta la finale!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Per lanella propria storia l’raggiunge la finale deidi: accade allo Stadiumdi Sydney, in, proprio contro le padrone di casa, che alzano bandiera bianca per 1-3. Lesfideranno la Spagna nell’ultimo atto, mentre le oceaniche si giocheranno il 3° posto con la Svezia. Nel primo tempo è la tensione nei primi minuti a comandare, vista la posta in palio, ed al 10? viene ammonita Greenwood tra le europee. L’, però, col passare dei minuti diviene più propositiva ed al 36? Russo pesca Toone, che firma l’1-0 con cui si va al riposo. Nel secondo tempo l’è più arrembante, e l’inseguimento delle padrone di casa ...

Serie A2023/2024: ecco il calendario . La FIGC ha reso noto il cammino che attende le protagoniste dela tinte rosa dopo il trionfo della Roma in campionato e della Juve in Coppa Italia ...Fuori casa anche l'esordio della Juventus, che aveva conquistato i precedenti cinque campionati: la squadra di Montemurro sarà di scena a Pomigliano, con Como Women - Napoli, Fiorentina - ...Fuori casa anche l'esordio della Juventus , che proverà a rifarsi dopo un'annata storta in campionato: la squadra di Montemurro sarà di scena a Pomigliano, con Como Women - Napoli, ...

Martedì, invece, la Spagna si era qualificata alla finale battendo la Svezia 2-1 segnando il gol decisivo negli ultimi minuti di partita. Per la Nazionale spagnola sarà la prima finale di un grande ...Sarà Inghilterra-Spagna la finale della Coppa del mondo femminile di calcio. Le inglesi hanno battuto l'Australia in semifinale View on euronews ...