(Di mercoledì 16 agosto 2023), 16 ago. - (Adnkronos) - È la sfida trail match clou che aprirà laA eBay 2023-24, il secondo campionato didall'introduzione del professionismo. Le campionesse d'Italia ripartiranno quindi dalla trasferta sul campo delle rossonere. Fuori casa anche l'esordioJuventus, che aveva conquistato i precedenti cinque campionati: la squadra di Montemurro sarà di scena a Pomigliano, con Como Women-Napoli, Fiorentina-Sassuolo e Sampdoria-Inter a completare il quadroprima giornata prevista per il weekend tra sabato 16 e domenica 17 settembre (gli orari e giorni di gara saranno resi noti successivamente). Sarà come sempre un campionato avvincente, con un big match tra le ...

Serie A femminile 2023/2024: il calendario . La FIGC ha reso noto il cammino che attende le protagoniste del calcio a tinte rosa dopo il trionfo della Roma in campionato e della Juve in Coppa Italia nella scorsa stagione.

Calcio: ecco il calendario della Serie A femminile, si parte con Milan-Roma La Gazzetta del Mezzogiorno

