Caicedo al Chelsea col numero di Zola | «Ho chiesto la sue benedizione»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Moisesè un nuovo centrocampista dele ai canali ufficiali del club ha spiegato il perché della scelta deldi maglia, ovvero il 25 Moisesè un nuovo centrocampista dele ai canali ufficiali del club ha spiegato il perché della scelta deldi maglia, ovvero il 25. «Ho sentito Gianfranco, mi ha dato la suaper vestirla. So quanto significasse questoper lui, io l’ho scelto perché vuol dire molto per me e la mia famiglia».

Nello specifico, c'è il Liverpool di Klopp che bussa alla porta della Fiorentina per il classe 1996 per rinforzare il centrocampo dopo aver perso, andato al. Il Liverpool su Amrabat, ...... i Reds hanno messo nuovamente nel mirino il giocatore del Bayern Monaco, dopo essersi visti soffiare obiettivi comee Lavia dalDopo l'arrivo di, però, è tempo di sfoltire la rosa e come detto non solo Lukaku tra i giocatori con la valigia in mano. Lukaku (LaPresse) - Calciomercato. ItPronti a salutare il, ...

Moises Caicedo, mister 130 milioni. Chi è il nuovo giocatore del Chelsea, l’acquisto più costoso della Premier la Repubblica

Baleba Milan: nome che stuzzica a centrocampo, ma c’è un club in pole position per il calciatore del Lille Il Brighton di Roberto De Zerbi ha messo nel… Leggi ...Il Chelsea sta pianificando almeno sei cessioni per provare a bilanciare i conti dopo un’estate di spese folli: prosegue il mercato scriteriato ...