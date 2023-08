Bus si ferma nella stazione di servizio | così i migranti si danno alla fuga nelle campagne

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Erano a bordo di un bus sull'autostrada Palermo-Catania, i pullman si sonoti in unadie alcunihanno trovato la via della

Alcune persone avevano chiesto che ilsi fermasse per andare in bagno. Una ventina di migranti appena scesi dal mezzo sono fuggiti cercando di fare perdere le tracce nelle campagne circostanti. ...... o il221 che sempre da Corso Milano arriva all'ingresso B di Biassono Santa Maria delle Selve, ... scendere alla fermata Sesto 1° Maggio FS e da lì prendere l'autobus Z221 chea Monza. Per ...E così per cinque giorni a settimana, venerdì e sabato esclusi, il servizio sialle 21. Poi tocca affidarsi alle navette,sostitutivi dal nome più seducente. Per completare l'opera nei ...

Bus si ferma nella stazione di servizio e una ventina di migranti riesce a fuggire La Sicilia

Erano a bordo di un bus sull'autostrada Palermo-Catania, i pullman si sono fermati in una stazione di servizio e alcuni migranti hanno trovato la via della fuga ...Una ventina di migranti che erano su un pullman per essere trasferiti da Trapani Milo si sono dispersi quando il bus si è fermato nella stazione di rifornimento di Caracoli sull’autostrada Palermo-Cat ...